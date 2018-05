62è anniversaire de la DGSN : hommage appuyé à Casablanca aux efforts de la police pour assurer la sécurité des personnes et des biens

mercredi, 16 mai, 2018 à 13:43

Casablanca – La préfecture de police de Casablanca a organisé, mercredi, une cérémonie à l’occasion de la célébration du 62-è anniversaire de la création de la sûreté nationale, au cours de laquelle un hommage appuyé a été rendu aux agents et fonctionnaires de la police pour leurs efforts et leur rôle louable dans la sauvegarde de l’ordre public et la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens.

Dans une allocution, le préfet de police à la préfecture de Casablanca Abdellah El Wardi, a notamment mis l’accent sur les efforts déployés au quotidien et à différents niveaux par les services de la police afin de faire face aux défis sécuritaires au niveau local.

Des éléments de différents corps de la police se sont livrés, par la suite, à des démonstrations spectaculaires en présence notamment du Wali de la région Casablanca-Settat, Abdelkébir Zahoud, le président du Conseil de la région, Mustapha Bakkoury, et le maire de Casablanca, Abdelaziz El Omari.

Des films documentaires ont été projetés traitant notamment de la première édition des Journées portes-ouvertes, organisées l’année écoulée à Casablanca par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ainsi que des mesures de sécurité prises à l’occasion de différentes manifestations culturelles et sportives à Casablanca.

Au cours de cette cérémonie, marquée par la présentation de spectacles et déclamation de poèmes, plusieurs éléments de la police relevant de la préfecture de Casablanca ont été décorés de Wissams de différentes catégories, qui leur ont été décernés par SM le Roi Mohammed VI.

La commémoration du 62è anniversaire de la DGSN offre l’occasion de rappeler les objectifs fixés par cette importante institution, notamment en matière d’amélioration des services rendus aux citoyens et de renforcement de sa contribution, en tant qu’acteur clé, à la concrétisation de la stratégie de modernisation du pays et accompagnateur des grandes réformes que connaît le Royaume.

Cette célébration offre également l’opportunité de faire le point sur les progrès réalisés en matière de sécurité et de mener une réflexion sur les moyens à même de maintenir cette institution en phase avec l’évolution permanente que connaît le pays dans les domaines économique, politique et social.

Investie de la noble mission du maintien de l’ordre public et de la protection de la vie et des biens des citoyens, la DGSN assure pleinement ce rôle dans un champs aussi vaste que périlleux, allant de la sécurité des personnes, des biens et des institutions à la protection du pays de la menace extérieure et du terrorisme, en passant par la lutte contre la criminalité organisée transnationale, la grande délinquance et le trafic de drogue.