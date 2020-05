64è anniversaire de la DGSN : La famille de la Sûreté est entièrement mobilisée pour protéger les citoyens du coronavirus

samedi, 16 mai, 2020 à 22:20

Rabat – Toute la famille de la Sûreté est mobilisée pour assurer la sécurité et la préservation des citoyens contre le nouveau coronavirus (Covis-19), a affirmé, samedi, le vice-Préfet de Rabat, Abderrazak Rmichi.

Dans une déclaration à la chaîne satellitaire de la MAP (M24), M. Rmichi a exhorté l’ensemble des citoyennes et des citoyens à “davantage de soutien et de confiance en leur police citoyenne, pour une protection optimale de la Patrie et des citoyens dans le cadre de la Haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”.

Le responsable a rappelé, à cet égard, la lettre adressée par le Directeur général de la Sûreté nationale et Directeur général de la Surveillance du territoire, M. Abdellatif Hammouchi, à l’ensemble de la famille de la Sûreté nationale, à l’occasion du 64è anniversaire de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dans laquelle il a appelé à une mobilisation générale pour préserver la sécurité du citoyen, surtout dans ce contexte marqué par la propagation du Covid-19.

M. Rmichi a indiqué que la préfecture de police de Rabat-Salé-Témara-Khémisset a veillé à la diffusion du contenu de cette lettre auprès de l’ensemble des fonctionnaires de la préfecture pour les inciter “à faire des festivités marquant cette année l’anniversaire de la DGSN un événement particulier, dans le cadre du contexte général que connait le Royaume et le monde entier, marqué par la propagation de la pandémie du coronavirus”.

M. Hammouchi avait adressé vendredi une lettre d’orientation à l’ensemble de la famille de la Sûreté nationale, fonctionnaires en activité ou retraités, à leurs familles ainsi qu’aux veuves et orphelins des hommes et femmes de la Sûreté, à l’occasion du 64è anniversaire de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans cette lettre, diffusée auprès de l’ensemble des services de la Sûreté nationale à travers le Royaume, M. Hammouchi a relevé que la célébration de l’anniversaire de la DGSN, qui coïncide avec le 16 mai de chaque année, intervient dans un contexte particulier marqué par la mobilisation générale pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19 et par la nécessité de se conformer aux mesures de prévention, comme la distanciation sociale.

Ce contexte, a-t-il affirmé, est également marqué par des défis sécuritaires qui requièrent de rester vigilant et à pied d’œuvre pour assurer, en tout temps, la sécurité sanitaire des citoyens, d’une part, et le maintien de l’ordre et de la sécurité des biens et des personnes, d’autre part.