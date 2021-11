65è anniversaire du lancement des opérations de l’armée de libération dans le sud: une étape marquante du parachèvement de l’intégrité territoriale

lundi, 22 novembre, 2021 à 16:28

Assa – Le Haut Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, El Mostapha El Ktiri, a affirmé, que le 65è anniversaire du lancement des opérations de l’armée de libération dans le sud du Royaume constitue une épopée glorieuse et une étape marquante du processus de parachèvement de l’intégrité territoriale.

Intervenant lors d’un meeting, organisé dimanche soir à Assa par le Haut Commissariat en commémoration de cet anniversaire, M. El Ktiri a relevé que cette rencontre est une occasion pour célébrer un grand évènement historique marquant de la lutte nationale menée par le peuple marocain sous la conduite du Glorieux Trône Alaouite pour l’indépendance, la liberté et le parachèvement de l’intégrité territoriale.

Il s’agit, a-t-il expliqué, du soulèvement des populations du sud du Royaume contre l’occupation étrangère en 1956, qui demeure une page glorieuse de notre histoire héroïque et une étape marquante du processus de parachèvement de la libération des provinces du sud et leur réunification avec la partie nord du Royaume.

M. El Ktiri a rappelé, à cet égard, le rôle important joué par les habitants de la province d’Assa Zag dans l’élaboration de ce soulèvement en se dressant avec bravoure contre l’occupation étrangère, soulignant que ce soulèvement a reflété une image de défiance et de refus de la présence coloniale au Maroc, ainsi que l’expression de l’attachement à l’identité marocaine, aux sacralités et la défense de la patrie et son unité territoriale.

A cette occasion, un hommage a été rendu à plusieurs membres de la famille de la résistance et de l’armée de libération de la province Assa-Zag. De même, des aides financières, sociales et économiques relatives au logement, à la création de coopératives et d’offrandes de condoléances ont été distribuées aux veuves, outre des aides de secours social.

Par ailleurs, le Haut Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a visité, lundi matin, l’Espace de mémoire historique de la résistance et de la libération à Assa.