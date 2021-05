Plus de 700 MDH mobilisés pour améliorer l’attractivité du port d’Al Hoceima (responsable)

lundi, 31 mai, 2021 à 11:27

Al Hoceima – L’Agence nationale des ports (ANP) a alloué, entre 2015 et 2021, plus de 700 millions de dirhams (MDH) pour améliorer l’attractivité et les services du port d’Al Hoceima, et accroître sa capacité à accueillir de nouvelles activités portuaires, a indiqué le directeur du port, Adil El Bardi.