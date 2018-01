74ème anniversaire de la présentation du manifeste de l’indépendance : Conférences et rencontres dans plusieurs villes du Royaume du 9 au 12 janvier

samedi, 6 janvier, 2018 à 17:32

Rabat – Le Haut-Commissariat des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération (HCAR) organisera du 9 au 12 janvier des conférences et des rencontres avec la participation d’acteurs nationaux et locaux, en commémoration du 74ème anniversaire de la présentation du manifeste de l’indépendance.