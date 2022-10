Le 7e Congrès national de médecine maritime, les 14 et 15 octobre à Laâyoune

mardi, 11 octobre, 2022 à 11:08

Laâyoune – La ville de Laâyoune abritera, les 14 et 15 octobre, la 7ème édition du congrès national de médecine maritime, avec la participation de médecins spécialisés, d’experts et chercheurs marocains et étrangers.