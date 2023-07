La 7è édition de la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique du PCNS, les 10 et 11 juillet à Rabat

vendredi, 7 juillet, 2023 à 16:25

Rabat – “La reconstruction post-conflit en Afrique”, est le thème de la 7ème édition de la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (APSACO) du Policy Center for the New South (PCNS), qui se tiendra lundi et mardi prochains à Rabat.