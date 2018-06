A Tétouan, le Ramadan ravive les vieilles traditions

vendredi, 1 juin, 2018 à 13:31

.- Par Wahiba Rabhi -.

Tétouan – Il est 19h38. Un coup de canon retentit du sommet de Jbel Derssa annonçant l’heure de la rupture du jeûne. Les mosquées de Tétouan entonnent aussitôt l’appel à la prière. Cinq minutes plus tard, la ville se vide se croyant sous couvre-feu.

Dans cette ville du Nord adossée nonchalamment à une colline face à la mer méditerranée et aux premiers contreforts du Rif, le Ramadan allie piété, recueillement et convivialité. Une convivialité sans laquelle ce mois bénis n’aurait pas de sens pour les Tétouanais qui lui réservent une place de choix dans leur cœurs.

En témoigne leur attachement à certaines traditions liées au climat de piété et de spiritualité marquant leur quotidien, comme ce coups de canon tiré, au coucher du soleil, à partir du site de la Grande Kasbah surplombant le nord de la ville, alors qu’un autre informe les fidèles, à l’aube, de la levée du jour. Une tradition qui demeure présente également dans d’autres villes du Maroc.

Les journées sont généralement très calmes. Certains s’adonnent à quelques activités sportives avant la rupture du jeûne tels que le football et le footing. D’autres, et surtout ceux d’un certain âge, ont pris l’habitude de se rendre à pied à Aïn Tourita ou Aïn Hama pour ramener l’eau si prisée de ces deux sources. D’autres encore font souvent des petits déplacements aux plages avoisinantes notamment à celle d’Azla, Martil et de M’diq pour acheter du poisson frais aux pêcheurs de la région.

A table, qui se veut aussi un lieu de retrouvailles et de resserrement des liens familiaux et amicaux, on mange riche, varié et succulent, c’est ce qu’explique Fenna, une trentenaire de pure souche tétouanaise.

Au menu, confesse-t-elle, on opte pour l’incontournable Harira accompagnée de la Baklaoua et de Puiwates à base d’amendes, du Kouilech (chebbakiya), d’œufs, de dattes, Chriha (figues séchées) et du lait à l’eau de rose et la cannelle, et pour certains, d’un tajine d’anchois, de salés et du fameux “jben” local dont raffolent les habitants de cette région. Pour le café et le thé à la menthe accompagnés de Sfouf ou autres délices, il faut attendre quelques minutes après le repas pour être servis.

Les femmes tétouanaises prennent beaucoup de temps pour préparer les chhiwats en grande quantité en vue d’en partager avec les voisins et la famille, confie cette jeune femme à la MAP.

A défaut d’un Iftar à la maison, on peut s’en offrir dans les mosquées où chaque soir les repas sont offerts gracieusement aux nécessiteux, aux jeunes et autres célibataires désireux de se restaurer dans la chaude ambiance de la fraternité des croyants.

Cette année, l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan propose un ftour à 1,40 dirham aux étudiants de la cité universitaire, affirme son vice-président Hassan Zbakh, tout en se réjouissant de la consistance de ce repas subventionné. Celui-ci comprend, en effet, deux bols de Harira, des dattes, la Chebbakiya, du lait, du beurre et du fromage, en plus d’une baguette, deux œufs, deux fruits et un yaourt.

Jusqu’à 1.600 personnes bénéficient quotidiennement de cette belle initiative prise par l’Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles, de laquelle beaucoup d’étudiants se sont félicités, assure-t-il.

Tétouan a connu à travers l’histoire une civilisation florissante et un mélange de cultures et de couleurs. Elle s’est toujours enrichie par son contact permanent avec l’extérieur et a su préserver ses traditions et garder son cachet d’ancienne capitale du protectorat espagnol.

Cette ville arabo-andalouse est plutôt caractérisée par l’affluence en pareille période de Tétouanais sur les mosquées qui s’ajoutent aux zaouïas et autres lieux de culte. Les femmes et les jeunes fréquentent de plus en plus les mosquées pendant ce mois sacré, surtout pour accomplir les prières d’Al Ichae et des Taraouih.

Autre spécificité des Tétouanais, l’on cite les soirées ramadanesques animées par les Hadra Nissouiya pour ceux qui peuvent se le permettre. Dans un rituel relevant du champ de la culture du soufisme, ces groupes de femmes récitent des chants invoquant Dieu et des louanges à la gloire du prophète Sidna Mohammed.

Outre son cachet religieux, la ville de Tétouan s’enorgueillit également de sa position géographique à proximité de la côte méditerranéenne et des stations balnéaires, prises d’assaut après la prière de Taraouih par les habitants de la ville et des environs pour profiter de la fraîcheur de la brise marine. D’autres préfèrent rester à Tétouan pour siroter un verre de thé ou une tasse de café en famille ou à l’extérieur, alors que certains déambulent dans une joyeuse cohue de la place Moulay-Mehdi en passant par l’avenue Mohammed V jusqu’à la place du Méchouar.

Côté vestimentaire, les Tétouanais tiennent à préparer pour pareille occasion de belles tenues traditionnelles. C’est pourquoi les couturiers connaissent une grande demande au cours du mois de Ramadan, voire même depuis le mois de Chaâbane.

Au-delà de sa forte charge religieuse et spirituelle, le mois de Ramadan est une occasion propice pour perpétuer les traditions et les coutumes d’antan des habitants de Tétouan bien que certaines sont, hélas, en voie de disparition en raison des mutations de la société et du poids de la modernité.