Abattoirs de Casablanca, démarche alliant qualité et souci de l’environnement

jeudi, 28 avril, 2022 à 14:04

Rabat – La vigilance des parents et des professionnels de santé, ainsi que le respect des mesures d’hygiène, sont les moyens de protection actuellement disponibles et efficaces contre les hépatites virales chez les enfants, écrit jeudi, Dr. Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, assurant que le Royaume n’a enregistré jusqu’à présent aucun cas d’hépatites aiguës qui ont touché environ 200 enfants dans plus de dix pays en Europe et en Amérique du Nord.