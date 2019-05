Abidjan : M. Jazouli visite le chantier de la mosquée “Mohammed VI”

mardi, 21 mai, 2019 à 13:46

Abidjan – Le ministre délégué chargé de la coopération africaine Mohcine Jazouli, en visite de travail à Abidjan, s’est rendu mardi au chantier du projet de construction de la mosquée “Mohammed VI” au quartier Treichville pour s’enquérir de l’avancement des travaux.

Des explications sur les plannings des travaux ainsi que les différentes étapes et composantes du projet ont été fournies au ministre délégué qui était accompagné de l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire Abdelmalek Kettani.

Les travaux de construction de cet édifice religieux que SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a bien voulu baptiser de Son auguste nom, ont été donnés par le Souverain et le président ivoirien Alassane Ouattara en mars 2017.

La mosquée “Mohammed VI”, dont la réalisation s’étale sur 34 mois, sera érigée sur une superficie de 25.000 m2 et comprendra deux salles de prière (hommes et femmes) d’une capacité d’accueil totale de plus de 7.000 fidèles, une bibliothèque, une salle de conférences, un pavillon administratif, une école coranique, un logement pour l’imam, un complexe commercial, un parking et des espaces verts.

Ce projet conforte les multiples actions menées par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, dans plusieurs pays africains pour l’enracinement des valeurs de paix, de tolérance et de solidarité telles que prônées par l’Islam.

M. Jazouli effectue une visite de travail à Abidjan dans le cadre du suivi de la réalisation des projets dont les accords ont été signés devant SM le Roi Mohammed VI et le Président Alassane Ouattara.