“ABOUAB RAMADAN” à Essaouira : Une expression éloquente de l’engagement citoyen en faveur d’une solidarité effective

samedi, 2 mai, 2020 à 13:51

Par : Hassan EL AMRI-.

Essaouira – Face à une conjoncture très exceptionnelle induite par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), doublée de l’avènement du mois sacré de Ramadan en plein confinement dans le contexte de prolongation de l’état d’urgence sanitaire, une nouvelle opération citoyenne baptisée “ABOUAB RAMADAN” (LES PORTES DU RAMADAN) vient d’être lancée par un collectif associatif, dont fait partie l’association souirie “MogaJeunes”, en vue de venir en aide aux personnes nécessiteuses et aux familles démunies.

Cette action humanitaire, portée par “MogaJeunes”, “Orientals Leaders”, “Hip-Hop Family”, “Par-Delà les remparts”, “Marock’Jeunes” et “Les 109”, actives notamment à Essaouira, Oujda, Rabat, Salé, Fès, Marrakech, Casablanca et à Mohammedia, avec le soutien de “Osons la Fraternité” et de “Marocains Pluriels”, tend à porter assistance et réconfort aux familles et aux personnes vulnérables, le but ultime étant de raffermir l’esprit de solidarité “agissante” et “effective” à l’endroit des couches sociales défavorisées ou vivant en situation de précarité.

Fidèles donc à leur esprit de patriotisme sincère, à leur sens élevé de responsabilité et à leur engagement infaillible pour l’appui des nobles actions et des bonnes œuvres, notamment durant le mois sacré de Ramadan, les membres de “MogaJeunes” s’emploient à travers leur contribution à cette initiative, dans la mesure de leurs ressources, à consacrer les valeurs d’entraide, de commisération et de partage qui constituent l’ADN de l’identité plurielle de la société marocaine.

L’opération “ABOUAB RAMADAN” consiste à déposer des paniers devant les portes des domiciles des personnes ou ménages ciblés qui sont en situation de précarité afin d’éviter au maximum les contacts et la propagation du Covid-19, sachant qu’une attention très particulière est accordée aux personnes âgées, qui se trouvent isolées, fragilisées et avec des capacités de déplacement limitées, l’objectif étant d’atténuer les effets socio-économiques de la pandémie sur cette frange de la société.

Selon ce groupe d’associations, il ne s’agit nullement d’une “opération de charité”, mais plutôt d’une “action de solidarité” empreinte d’humanisme dans un cadre de spiritualité en vue de faire de ce Ramadan confiné “un mois de la solidarité partagée et de la fraternité”.

Bien qu’ils soient contraints de se limiter aux pas des portes, mesures de distanciation sociale obligent, ces jeunes militants souiris s’efforcent à travers cette belle initiative louable d’apporter leur pierre à l’édifice de la solidarité collective et du soutien constant à celles et à ceux qui sont dans le besoin.

Pour le président de l’association “MogaJeunes”, Otmane Mazzine, les Marocains observent, cette année, un mois de jeûne “pas comme les autres”, en raison de la propagation d’un “ennemi invisible”, le Covid-19 pour ne pas le nommer, qui a secoué toute la planète et chamboulé le vécu de tout un chacun.

“C’est un mois de Ramadan sous le signe du confinement obligatoire, de la distanciation sociale et de l’état d’urgence sanitaire. Une situation assez particulière et très délicate qui a impacté la vie de plusieurs familles et personnes démunies”, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, ajoutant que l’opération “ABOUAB RAMADAN” vise à prêter main forte à ces catégories en situation de vulnérabilité pour subvenir à leurs besoins alimentaires de première nécessité durant ce mois sacré dans plusieurs villes du Royaume, dont Essaouira et ce, dans le strict respect des consignes sanitaires et des mesures préventives décrétées par les autorités locales.

“Le principe de cette action est très simple : les membres de MogaJeunes, comme leurs collègues dans les autres associations engagées dans cette action humanitaire au niveau d’autres villes, procéderont au recensement des familles démunies, des travailleurs journaliers sans revenus et des personnes âgées dans leurs quartiers, entre autres, puis ils vont déposer des paniers alimentaires devant les portes des bénéficiaires afin d’éviter au maximum les rassemblements et les attroupements”, a-t-il poursuivi.

“Les personnes ou ménages ciblés n’auront donc pas à se déplacer car ce sont ces jeunes acteurs associatifs qui se chargeront de l’acheminement de cette aide alimentaire directement auprès de leurs foyers, en porte-à-porte”, a-t-il enchaîné.

M. Mazzine a, à cet égard, salué le concours et la contribution de l’association française “Passerelles au service de l’humain” dans le cadre de son action #STOPCOVID-19, ce qui a permis à “MogaJeunes” l’achat de denrées et de paniers alimentaires ainsi que de recharges internet pour permettre aux élèves de 6ème année primaire à l’école Tament dans la commune rurale d’Aït Daoud la poursuite de l’enseignement à distance pendant le confinement.

“Notre objectif principal est de poursuivre cette mobilisation que nous avons entamé depuis des semaines avant le confinement par la sensibilisation à la gravité du nouveau coronavirus, et durant la période de confinement par la distribution des masques de protection, des bons d’achat et des paniers alimentaires”, a-t-il poursuivi.

“Pour ce mois sacré de Ramadan, nous avons redoublé d’efforts pour toucher le plus grand nombre de familles qui sont dans le besoin en raison de cette crise sanitaire mondiale”, a indiqué le jeune acteur associatif.

Plaidant en faveur de l’appui de telles initiatives citoyennes, M. Mazzine a insisté sur l’importance de préserver “collectivement” et “durablement” cet élan de solidarité, qui ne cesse de monter en puissance dans le Royaume à la faveur de la synergie des efforts et de la fédération des énergies aussi bien des autorités et institutions que de la société civile, dont fait partie la jeunesse qui, a-t-il soutenu, a un rôle “central” à jouer au sein de la communauté pour la consolidation de la cohésion sociale.

De son côté, le président de l’association “Marocains Pluriels”, Ahmed Ghayat, a précisé que “les jeunes qui ont initié l’opération +ABOUAB RAMADAN+ ont choisi ce nom car il représente bien ce que peut être une action de solidarité, en période de Ramadan +confiné+”.

“En effet, c’est aux portes des domiciles que se mène leur action afin d’éviter la propagation du virus”, a-t-il expliqué dans une déclaration similaire.

“Les contacts doivent être évités au maximum, le port du masque et la distanciation sociale sont requis. Donc les paniers seront déposés aux portes des domiciles des bénéficiaires, qui les récupèrent eux-mêmes alors que les jeunes s’éloignent”, a souligné M. Ghayat.

Et de soutenir que “L’objectif est triple : d’abord la solidarité bien sûr -venir en aide aux plus fragiles, aux démunis- mais aussi susciter l’émulation et donner envie, partout, à la jeunesse de s’impliquer et enfin permettre la prise de conscience de toute une partie de notre société de ce qu’est l’apport de notre jeunesse : enthousiaste et patriote”.

“De par leur maillage sur le territoire : Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech, Salé, Mohammedia, Essaouira, Taroudant, Fès…ces jeunes donnent du sens au mot engagement : un sens concret, pragmatique et +de terrain+”, a conclu M. Ghayat.