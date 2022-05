Abuja: L’Ambassadeur de SM le Roi reçoit le khalife général de la Tariqa tijaniya au Nigeria

mardi, 10 mai, 2022 à 18:02

Abuja – L’Ambassadeur de SM le Roi au Nigeria, M. Moha Ou Ali Tagma, a reçu, mardi à Abuja, le khalife général de la Tariqa tijaniya dans ce pays, l’Emir Sanusi Lamido Sanusi, qui a effectué récemment une visite au Royaume.

“Nous sommes venus à la tête d’une délégation des cheikhs de la Tariqa tijaniya pour exprimer notre gratitude et nos vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et au gouvernement marocain pour la visite que nous avons effectuée récemment au Royaume, et durant laquelle nous avons constaté les sentiments de fraternité et d’amour”, a indiqué le khalife général de la Tariqa tijaniya au Nigeria dans une déclaration à la MAP à l’issue de sa rencontre avec le diplomate marocain.

“Nous sommes venus également pour réitérer ce que nous avons dit lors de notre visite au Maroc, à savoir que nous présentons notre allégeance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine”, a-t-il mis en avant .

“Nous continuerons à défendre ensemble l’Islam qui nous est venu du Maroc avec le dogme achaârite et le rite malékite ainsi que les constantes et les sacralités du Maroc”, a mis en exergue l’Emir Sanusi Lamido Sanusi, tout en émettant son souhait de voir les relations entre le Maroc et le Nigeria constantes, continues et solides, et que les deux pays et tous les musulmans en tirent profit.

Il a également saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements à l’Ambassadeur de SM le Roi au Nigeria, pour ses efforts et pour ses sentiments de fraternité et de respect.

Le khalife général de la Tariqa tijaniya au Nigeria, l’Emir Sanusi Lamido Sanusi, avait effectué en mars dernier une visite au Maroc, dans le cadre du renforcement des relations maroco-nigérianes, rappelle-t-on.