Accidents de la circulation: 13 morts et 1.872 blessés du 7 au 13 janvier

mardi, 15 janvier, 2019 à 12:38

Rabat – Treize personnes ont été tuées et 1.872 autres ont été blessées, dont 61 grièvement, dans 1.423 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 07 au 13 janvier 2019.

Ces accidents sont principalement dus à l’inadvertance des conducteurs, à l’imprudence des piétons, au non-respect de la priorité, à l’excès de vitesse, au changement de direction sans avertissement préalable, à la perte de contrôle des véhicules, au non-respect du “stop”, au changement de direction non autorisé, à la circulation sur la voie gauche, au non respect de l’arrêt au feu rouge, à la conduite en état d’ivresse, à la circulation en sens interdit et au dépassement non autorisé, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

S’agissant du contrôle et de la répression des infractions, les services de sûreté ont enregistré 36.847 contraventions et rédigé 11.704 procès-verbaux soumis au parquet, tandis que 25.143 amendes à l’amiable ont été recouvrées, précise la même source.

La DGSN souligne en outre que les sommes perçues ont atteint 5.603.075 dirhams, faisant état de la mise en fourrière municipale de 4.681 véhicules, de la saisie de 6.870 documents et du retrait de la circulation de 153 véhicules.