Accidents de la circulation : 16 morts et 1.644 blessés en périmètre urbain durant la semaine dernière (DGSN)

mercredi, 21 décembre, 2022 à 21:15

Des victimes et ayants-droit ont bénéficié d’indemnités financières et d’intégration sociale dans le cadre de la poursuite, par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), de la mise en œuvre des recommandations de l’Instance Équité et Réconciliation (IER).