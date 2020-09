Accidents de la circulation : 22 morts et 1.869 blessés en périmètre urbain la semaine dernière (DGSN)

mardi, 8 septembre, 2020 à 11:27

L’horizon s’assombrit pour les relais des séparatistes dans les provinces du Sud qui s’entre-déchirent sur le partage du butin des pétrodollars algériens avant de se résoudre à l’auto-dissolution pure et simple de leur officine de propagande à Laâyoune, le “Collectif des défenseurs des droits de l’Homme sahraouis” (Codesa). Désemparés face aux succès retentissants engrangés par le Maroc à l’international dans la gestion du conflit du Sahara, et qu’illustrent parfaitement les ouvertures en cascade de consulats à Laâyoune et à Dakhla, les séparatistes ne font que constater l’ampleur des dégâts.