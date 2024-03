Accidents de la circulation : 22 morts et 2.411 blessés en périmètre urbain durant la semaine dernière

mercredi, 6 mars, 2024 à 0:01

Les éléments de la police judiciaire relevant de la préfecture de police de Kénitra ont mis en échec mardi soir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une tentative de trafic de 2 tonnes et 145 kg de chira et interpellé deux individus, soupçonnés de liens avec un réseau criminel de trafic de drogue et de psychotropes.