Accidents de la circulation : 26 morts et 2.506 blessés durant la semaine dernière (DGSN)

mardi, 27 juin, 2023 à 17:29

L’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) est aujourd’hui résolument engagée dans la digitalisation de ses métiers et de ses prestations, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.