Accidents corporels en périmètre urbain: baisse de 76,49% durant la période de l’état d’urgence sanitaire

mardi, 5 mai, 2020 à 16:43

Rabat – Le nombre des accidents corporels survenus dans le périmètre urbain ont enregistré une forte baisse de près de 76,49%, depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, au cours de la période allant du 20 mars au le 3 mai, par rapport à la même période de l’année précédente, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les services de la sûreté nationale ont également enregistré une fort recul de tous les indices des accidents de circulation dans le périmètre urbain pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, a fait savoir la DGSN, dans un communiqué, précisant que le nombre des morts a enregistré une baisse importante de 66,34%, tandis que celui des blessés graves a chuté de 76,54 % et qu’une baisse de 78,29% a été constatée en termes du nombre des blessés légers.

Depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire le 20 mars et jusqu’au 3 mai, les services de la sûreté nationale ont enregistré 2.073 accidents corporels, qui ont fait 35 morts, 106 blessés graves et 2.496 blessés légers, contre 8.818 accidents corporels (104 morts, 452 blessés graves et 11.498 blessés légers) durant la même période de l’année précédente, poursuit le communiqué.

Les services de la sûreté nationale poursuivent le renforcement des points de contrôle sécuritaires sur l’ensemble des villes marocaines ainsi que le renforcement des différentes unités et patrouilles policières en vue de garantir la sûreté et la sécurité des citoyens conclut la DGSN.