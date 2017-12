Accidents de la circulation en périmètre urbain: 21 morts et 1.703 blessés au cours de la semaine dernière (DGSN)

mardi, 26 décembre, 2017 à 14:22

Dans ce message, SM le Roi fait part au président philippin et, à travers lui, aux familles éplorées des victimes et au peuple philippin ami, de Ses vices condoléances et de Sa sincère compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et souhaitant prompt rétablissement aux blessés.