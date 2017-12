Accidents de la circulation en périmètre urbain: 21 morts et 1.703 blessés au cours de la semaine dernière (DGSN)

mardi, 26 décembre, 2017 à 15:27

Rabat- Vingt-et-une personnes ont été tuées et 1.703 autres blessées, dont 50 grièvement, dans 1.295 accidents de la circulation, survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 18 au 24 décembre, a indiqué, mardi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Ces accidents sont principalement dus au non-respect de la priorité, à l’inadvertance des piétons et des conducteurs, à l’excès de vitesse, au changement de direction sans signalisation, au défaut de maîtrise du véhicule, au non-respect du stop, au changement de direction non autorisée, à la conduite en état d’ivresse, au non-respect des feux de signalisation, la circulation sur la voie gauche et en sens interdit ainsi qu’au dépassement non autorisé.

Concernant les opérations de contrôle et de répression en matière de circulation et de roulage, les services de sûreté ont fait état de 52.514 contraventions, de 17.340 procès-verbaux soumis au Parquet et du recouvrement de 35.174 amendes transactionnelles.

Les sommes perçues ont atteint 7.294.575 dirhams, ajoute la DGSN qui fait état de la mise en fourrière municipale de 6.028 véhicules, la saisie de 11.109 documents et du retrait de 203 véhicules de la circulation.