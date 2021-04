Accidents de la route: Neuf morts et 2.166 blessés en périmètre urbain la semaine dernière

mardi, 6 avril, 2021 à 22:39

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et la Fédération des Technologies de l’Information des Télécommunications et de l’Offshoring (APEBI) ont signé récemment une convention de partenariat pour le déploiement de programmes “Data-Tika”, respectivement représentées par leurs présidents M. Omar Seghrouchni et M. Amine Zarouk.