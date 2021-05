Accidents de la route: Quinze morts et 2.239 blessés en périmètre urbain la semaine dernière

mercredi, 12 mai, 2021 à 11:15

Là où sont évoqués la place Lahdim, Bab Mansour, la Prison de Kara ou Sahrij Swani, on entend le plus souvent dire: Ô ! C’est bel et bien de Meknès qu’il s’agit. Cette interjection porte en elle seule, à la fois, un sentiment d’émerveillement devant la splendeur de cette ville et de nostalgie quant à son histoire authentique et ancestrale, mêlés à un certain regret au vu des difficultés que la Cité ismaïlienne rencontre dans la quête, notamment, de son “Graal économico-touristique”.