Accord de partenariat et de coopération entre le CSEFRS et l’UNICEF pour le renforcement du droit à l’éducation au Maroc

vendredi, 3 mars, 2023 à 17:03

Rabat – Le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont scellé, vendredi à Rabat, un accord de partenariat et de coopération pour le renforcement du droit à l’éducation au profit des enfants et des jeunes au Maroc.