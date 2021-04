Accord de partenariat entre l’AREF de Casablanca-Settat et une ong italienne pour promouvoir le développement de la région

dimanche, 25 avril, 2021 à 11:35

Casablanca – L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat et l’Ong italienne “ProgettoMondo Mlal” ont signé, la veille, un accord de partenariat visant à établir des ponts de coopération et de concertation entre les deux parties en vue de contribuer au développement de la région.