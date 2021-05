Accord pour la promotion de la participation des personnes autistes

mardi, 4 mai, 2021 à 13:53

Rabat – Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le Collectif Autisme Maroc ont signé un accord de partenariat visant à renforcer la pleine participation des personnes autistes et promouvoir leurs droits.

Cet accord, signé par le Représentant de l’UNFPA au Maroc Luis Mora et la Présidente du Collectif Autisme Maroc Soumia Amrani, vise principalement l’élimination de la discrimination fondée sur le handicap et le genre, tout en mettant l’accent sur la promotion de l’accès à l’information, à l’éducation et aux services de santé de qualité, la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre ainsi que la participation active des jeunes en situation de handicap, a indiqué mardi, l’UNFPA dans un communiqué.

Ainsi, l’organe onusien et le Collectif s’engagent à œuvrer ensemble en matière de renforcement des capacités, de plaidoyer et de mobilisation autour de la question du handicap, indique la même source, notant que le focus sera mis sur les filles autistes ainsi que les familles, à travers la digitalisation de l’accès à l’information en matière de santé sexuelle et reproductive.

Le Fonds des Nations Unies pour la Population est une agence du Système des Nations Unies qui agit dans plusieurs domaines, où la population et développement, la santé, l’égalité entre les sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que l’appui à la jeunesse sont des priorités.

De nature opérationnelle, l’action de l’UNFPA vise surtout une amélioration des conditions de la population et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable, ainsi que des objectifs du Plan d’Action de la Conférence internationale sur la population et le développement, en tant qu’engagements internationaux ratifiés par le Maroc.