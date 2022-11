ADD : La culture digitale et la protection des enfants au menu d’un atelier de formation à Rabat

mercredi, 16 novembre, 2022 à 21:14

Rabat – Un atelier thématique centré sur la culture digitale et la protection des enfants et des jeunes en ligne s’est ouvert, mercredi à Rabat, à l’initiative de l’Agence de Développement du Digital (ADD), avec la participation d’experts et spécialistes étrangers.

Organisé en partenariat avec la commission de l’Union européenne (UE) dans le cadre de l’instrument TAIEX, cet atelier se tient dans le contexte de l’initiative “Culture digitale/ protection des enfants en ligne” visant à instaurer une culture d’usage approprié du digital et à protéger les enfants et jeunes des risques y afférents.

L’accent est mis sur le partage de l’expérience européenne en matière des règles encadrant la protection des enfants en ligne, en plus des bonnes pratiques de sensibilisation et de formation sur l’usage des technologies digitales et la protection des enfants et des jeunes en ligne.

L’objectif est aussi de renforcer les compétences et le savoir-faire des parties prenantes marocaines et d’informer les participants au sujet des principaux enjeux et risques des outils digitaux pour les enfants et les jeunes.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de l’Agence de développement digital (ADD), Mohammed Drissi Melyani a attiré l’attention sur la forte utilisation des outils digitaux et de l’internet dans un monde de plus en plus numérisé.

L’ambition de cette rencontre est de sensibiliser au mieux les acteurs publics et privés quant à l’usage approprié du digital et de promouvoir d’une manière objective une nouvelle culture dédiée à protéger les enfants contre les menaces inhérentes à l’exploitation irresponsable de l’internet, a-t-il fait savoir.

Cet atelier de formation et de sensibilisation entend tirer, selon M. Melyani, le meilleur des bonnes pratiques internationales dans le domaine de la protection des enfants en ligne, à même de contribuer à la mise en place d’un environnement propice d’encadrement et d’orientation aussi bien pour les parents, tuteurs, enseignants, jeunes et enfants.

De son côté, le coordonnateur des services de police et des gardes-frontières en Estonie, Andero Sepp, a mis en avant l’approche de “police communautaire” adoptée dans un certain nombre de localités estoniennes. Cette approche vise à établir un lien de confiance entre les policiers et les citoyens, notamment les enfants, afin d’améliorer leur sentiment de sécurité et de lutter plus efficacement contre la criminalité sous ses diverses formes, a-t-il expliqué.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. Sepp a souligné que sa présence a pour but de partager cette expérience avec la partie marocaine et pour donner un aperçu sur les répercussions de l’usage d’internet par les enfants en particulier.

A l’ouverture de cet atelier, la directrice de la transformation digitale à l’ADD, Khouloud Abejja a présenté un exposé sur la plateforme nationale “E-HIMAYA” dédiée à la protection des enfants en ligne. Cet espace permet à la population ciblée d’accéder à des informations pertinentes, des conseils utiles, des contenus ludiques et des bonnes pratiques en matière de sécurité numérique et de prévention des enfants des risques en ligne.

Cet atelier, qui se tient en mode hybride avec la participation d’experts d’Espagne, de Belgique et d’Estonie, prévoit des interventions autour du cadre juridique européen pour la protection de l’enfance, du rôle de la formation et de la sensibilisation des professionnels confrontés à la cybercriminalité ciblant les enfants, en plus d’une présentation autour des meilleures pratiques pour sensibiliser à une culture sûre du digital.