Administration de la prison de Zagora: La photo du détenu (S.A) “n’a rien à voir avec la prison”

samedi, 4 juin, 2022 à 10:26

Rabat – La photo diffusée du détenu (S.A) est “ancienne” et “n’a rien à voir” avec la prison locale de Zagora, a affirmé l’administration de la prison locale de Zagora.

“La photo publiée de ce détenu n’a rien à voir avec la prison de Zagora, puisque le détenu a été placé en détention à l’établissement le 19 mai 2022, alors que cette photo est ancienne et a été prise dans un hôpital”, a expliqué l’administration dans un communiqué parvenu samedi à la MAP.

Dans une mise au point en réaction aux “mensonges diffusés par certaines personnes connues pour leur hostilité à la patrie et leur service rendus aux agendas étrangers concernant le cas de ce détenu”, l’administration de la prison locale de Zagora a souligné que ce détenu “avait déjà avisé l’administration de l’établissement le 24 mai 2022 d’avoir entamé une grève de la faim pour des motifs liés à l’affaire pour laquelle il est poursuivi, avant de déclarer ultérieurement devant le substitut du procureur du Roi qu’il avait été agressé par les fonctionnaires de l’établissement”.

Après avoir mené une enquête sur les allégations du détenu et l’avoir soumis à un examen par scanner à l’hôpital provincial de Zagora, la plainte a été classée sans suite par le Parquet compétent pour manque de preuves et absence d’éléments permettant de déclencher des poursuites, d’autant plus que l’examen médical a prouvé qu’il n’y avait aucune trace de violence sur le corps de ce détenu, a souligné la même source.

En plus, lors de sa comparution le 26 mai 2022 devant le tribunal de Première Instance de Zagora, le détenu n’a pas déclaré avoir signé un procès-verbal par la force ou la fraude, contrairement aux allégations contenues dans les publications, a-t-elle ajouté.

Le détenu S.A est en bonne santé et bénéficie de tous ses droits qui lui sont reconnus par la loi, a affirmé la même source, précisant qu’il est actuellement en isolement pendant 14 jours de quarantaine, après sa sortie de l’hôpital le 01 juin 2022.