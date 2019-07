Administration territoriale : 110 lauréats de la 54ème promotion du Cycle normal des agents d’autorité

jeudi, 4 juillet, 2019 à 22:17

Kénitra- Le nombre des lauréats de la 54ème promotion du Cycle normal des agents d’autorité a été de 110, dont 10 femmes, a indiqué l’Institut royal de l’Administration territoriale (IRAT).

Ces lauréats ont bénéficié tout au long de deux années d’une formation polyvalente combinant entre le volet militaire et administratif, souligne l’Institut dans un communiqué publié à l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de cette 54ème promotion, présidée jeudi à Kénitra par le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, M. Noureddine Boutayeb.

La formation militaire a permis aux lauréats, de par leur statut d’officier de réserve, de s’accaparer les qualifications nécessaires en matière de discipline, de sens de responsabilité et d’initiative, selon la même source.

Pour ce qui est de la formation administrative, poursuit le communiqué, la direction de l’Institut a tenu à actualiser ses programmes en intégrant de nouvelles matières d’une importance majeure comme la psychologie sociale ou encore l’organisation comportementale, et ce pour s’adapter aux changements accélérés que connait le Royaume.

En vue de consacrer les principes de bonne gouvernance, la direction de l’Institut a mis l’accent sur le renforcement des compétences des nouvelles recrues, en particulier en ce qui concerne le développement personnel, le respect de l’éthique et de la déontologie professionnelles ainsi que la maîtrise des techniques de communication, ajoute-t-on, notant que plusieurs conférences ont été organisées dans ce sens autour de thématiques diverses ayant trait notamment à la politique pénale et à la lutte contre la corruption.

Toutes ces connaissances et acquis n’ont pas manqué, durant les deux années de formation, d’une série de stages au sein des préfectures et provinces du Royaume, ainsi que des exercices de mise en situation pour simuler la réalité et donner aux lauréats une visibilité plus claire sur le domaine d’intervention auquel ils seront exposés, chose qui contribuera essentiellement à la création d’une nouvelle dynamique au sein de l’Administration territoriale marocaine, conclut le communiqué.