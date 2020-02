Adoption du plan d’action 2020 de l’Agence urbaine de Guelmim-Oued Noun

mercredi, 26 février, 2020 à 23:51

Guelmim- Le conseil d’administration de l’Agence urbaine de Guelmim-Oued Noun, réuni mercredi à Guelmim, a adopté son plan d’action au titre de l’année 2020, ainsi que son programme prévisionnel pour la période 2021-2022.

Présidée par Ahmed Tabai, chef de la Direction d’appui au développement territorial au ministre de l’Aménagement du territoire nationale, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, cette réunion a été également marquée par l’approbation du procès-verbal de la précédente session, les rapports moral et financier, en plus de l’examen du bilan des activités de l’agence au titre de l’exercice 2019.