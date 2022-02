Aéroport de Dakhla: Reprise des vols vers et depuis Paris

mardi, 8 février, 2022 à 19:35

Dakhla – Un avion de la Royal Air Maroc (RAM) en provenance de Paris (France), avec à bord des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger (MRE) et des touristes étrangers, a atterri mardi à l’aéroport de Dakhla.

Ce vol marque la reprise des liaisons aériennes internationales dans cette plateforme aéroportuaire après plus de deux mois de suspension, en raison de la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19).

Les voyageurs ont pu effectuer les formalités douanières et récupérer leurs bagages de manière fluide et ordonnée, tout en se conformant aux consignes de distanciation sociale et des gestes barrières, avec utilisation des bornes distributrices de gels hydroalcooliques.

Dans une déclaration à la MAP, le commandant de cette plateforme aéroportuaire, Abdelmounaim Aoutoul s’est félicité de l’organisation du premier vol après plus de deux mois de suspension des vols, avec 60 passagers à bord, soulignant que les passagers ont été accueillis conformément aux meilleurs exigences sanitaires et aux conditions édictées par les autorités.

Ainsi, l’Office national des aéroports a mis en place, avec ses partenaires aéroportuaires (ministère de la santé, gendarmerie royale, sureté nationale et douane …), une série de mesures qui consistent en la réaménagement et équipement de nouveaux espaces à l’aéroport pour permettre aux services du ministère de la Santé d’effectuer les tests antigéniques et les tests PCR aux passagers en provenance des destinations internationales, a-t-il avancé.

Il a aussi rappelé que l’aéroport Dakhla est certifié “AHA” (Airport Health Accreditation) par le Conseil international des aéroports, suite à l’évaluation des mesures sanitaires mises en place par les aéroports pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

M. Aoutoul a aussi fait savoir que cette plateforme aéroportuaire accueillera au cours des prochainement des vols organisés par différentes compagnies aériennes en provenance de divers pays de l’Europe.

Des passagers approchés par la MAP ont fait part de leur satisfaction quant à la reprise des vols, soulignant que le voyage s’est déroulé dans de bonnes conditions grâce aux efforts de l’ensemble des autorités et parties prenantes à cette opération.

Le gouvernement avait annoncé récemment une batterie de mesures et dispositions, à partir du 7 février, pour garantir une mise en œuvre efficace de sa décision portant sur la réouverture des frontières aux vols, en provenance et à destination du Royaume.

Prises conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et sur la base des recommandations de la commission technique créée à cette fin, ces mesures portent sur l’obligation de présenter le pass vaccinal et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48H avant d’embarquer à bord de l’avion pour tous les voyageurs désirant accéder au territoire national, et la réalisation de tests rapides pour les passagers dès leur arrivée aux aéroports du Royaume.

Elles concernent aussi la réalisation de tests PCR pour des groupes de voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée, la possibilité d’effectuer un test supplémentaire à l’hôtel ou au centre de résidence pour les touristes, après 48 heures de leur entrée au territoire national, la mise en place de mesures spéciales pour les cas positifs.