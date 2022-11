Aéroport de Guelmim : 2.153 passagers en octobre dernier

vendredi, 25 novembre, 2022 à 20:14

L’action du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts s’oriente vers une agriculture raisonnée, scientifique et basée sur les données probantes, a indiqué, vendredi à Casablanca, le Secrétaire général du département de l’Agriculture, Redouane Arrach.