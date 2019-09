Aéroport Mohammed V: 2,120 kg de cocaïne extrait des intestins du couple brésilien arrêté le 19 septembre

mardi, 24 septembre, 2019 à 20:02

La sauvegarde et la conservation du patrimoine immobilier national passe par une sensibilisation des acteurs concernés, notamment les autorités et les architectes, ont souligné, mardi à Casablanca, les participations à une conférence internationale sur les avancées et les enjeux de la protection, réhabilitation et rénovation du patrimoine immobilier au Maroc.