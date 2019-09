Aéroport Mohammed V: mise en échec d’une tentative de trafic de 3,11kg de cocaïne

samedi, 7 septembre, 2019 à 17:18

Rabat-Les éléments de la police opérant à l’aéroport international Mohammed V à Casablanca ont avorté, samedi, une tentative de trafic de 3,11 kg de cocaïne, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La quantité de drogue était dissimulée sous la ceinture et les sous-vêtements d’une Brésilienne de 24 ans, arrivée à bord d’un vol en provenance de Sao Paolo (Brésil), en attendant un vol de correspondance à destination de l’aéroport de Toulouse en France, précise la DGSN dans un communiqué.

Elle souligne que la mise en cause a été transférée à l’hôpital universitaire Ibn Rochd pour s’assurer qu’elle ne porte pas de capsules de la drogue dans son estomac, avant de la soumettre à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour dévoiler les circonstances et les ramifications de cette affaire, qui vient couronner les efforts continus des services de la DGSN pour le renforcement du contrôle des frontières afin de lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes.