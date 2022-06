“African Lion 2022”: visite de médias au Centre d’opérations multinational à Agadir

mercredi, 22 juin, 2022 à 19:23

Agadir – Plusieurs journalistes représentants des supports médiatiques nationaux et étrangers ont visité mercredi, à Agadir le Centre d’opérations multinational de l’exercice “African Lion 2022” dont la 18ème édition se tient conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR).

A cette occasion, le lieutenant-colonel, Zouhair El Hmdani des FAR a indiqué que l’ exercice “African Lion 2022” qui souffle cette année sa 18è bougie, enregistre avec le temps un progrès remarquable et accompagne les nouveautés qui s’imposent et ce afin de réaliser les objectifs escomptés en matière notamment des exercices interarmées conjoints.

Le Centre d’opérations à Agadir est chargé de la planification et de la conduite des opérations conjointes ainsi que la coordination entre les différentes composantes à même de réussir les missions de l’exercice “African Lion 2022” , a-t-il expliqué dans une déclaration à la presse.

Pour sa part, le colonel Mc Kinley, de l’armée américaine, a souligné que l’exercice “African Lion 2022” vise à renforcer l’action commune technique et militaire entre les FAR et les pays participants .

Ce rendez-vous annuel ambitionne également de promouvoir l’échange des expertises militaires entre l’armée américaine et les FAR, a-t-il ajouté.

Lancé lundi dernier, au niveau de l’Etat-Major de la Zone Sud à Agadir, “African Lion 2022” est un exercice interarmées combiné organisé chaque année par les FAR et les Forces Armées américaines.

L’édition de cette année (du 20 au 30 juin 2022) connait la participation de 10 pays africains et internationaux, y compris le Maroc et les Etats-Unis, ainsi qu’une vingtaine d’observateurs militaires de pays partenaires dans les régions d’Agadir, Benguérir, Kénitra, Mahbès, Taroudant et Tantan.