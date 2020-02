Afrique du Sud : Consulat mobile au profit de la communauté marocaine du Cap

dimanche, 16 février, 2020 à 16:25

Le CAP – L’ambassade du Maroc en Afrique du Sud a organisé, samedi et dimanche, un consulat mobile au profit de la communauté marocaine de la ville du Cap, grand hub touristique situé au sud de l’Afrique du Sud.

A cette occasion, des centaines de ressortissants marocains résidant dans cette ville et dans les régions avoisinantes ont bénéficié de diverses prestations consulaires notamment la délivrance du passeport biométrique et de la carte d’identité nationale et l’inscription sur les registres de l’état civil.