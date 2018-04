Agadir accueille le 3è congrès arabe sur les petits projets et les familles productives

mardi, 10 avril, 2018 à 12:15

Agadir – Les travaux du 3ème congrès arabe sur les petits projets et les familles productives en tant que levier de développement, ont débuté mardi à Agadir, avec la participation d’un grand nombre de responsables, élus, experts, universitaires et représentants d’institutions financières et d’organisations associatives du Maroc et de l’étranger.