Agadir: Arrestation de deux individus pour séquestration, viol et vol avec violence (DGSN)

jeudi, 8 novembre, 2018 à 20:15

Rabat-Le service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir a arrêté jeudi deux individus aux multiples antécédents judiciaires, soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de séquestration, de viol et de vol avec violence, selon la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La préfecture de police d’Agadir avait reçu une plainte mercredi tôt dans la matinée selon laquelle un homme et trois filles ont été volés sous la menace de violence par cinq mis en cause lorsqu’ils étaient près de la plage dans la région d’Anza, aux alentours d’Agadir, avant que les prévenus ne séquestrent et violent deux filles sous la contrainte, a indiqué la DGSN dans un communiqué.

L’enquête réalisée a permis d’interpeller deux des mis en cause et une fille qui les accompagnait, a précisé la même source, notant que les perquisitions ont permis de saisir un coutelas, trois couteaux et des sommes d’argent, outre des téléphones portables qui semblent être leur butin.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et investigations se poursuivent en vue d’arrêter les autres complices de ces actes criminels, conclut le communiqué.