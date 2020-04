Agadir: Arrestation d’un individu pour possession et trafic de drogue et de psychotropes

jeudi, 9 avril, 2020 à 14:03

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir a procédé, mercredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation d’un individu pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que le suspect, âgé de 35 ans, a été appréhendé au niveau du point de contrôle de Tikiwin, banlieue d’Agadir, à son arrivée à bord d’une voiture de transport de marchandise en provenance d’une ville du nord du Royaume, précisant que la fouille de la voiture a permis la saisie de 200 kg de chira et 20 kg de kif, ainsi que 150 grammes du cocaïne, soigneusement dissimulée dans des caisses de légumes.

Selon la même source, les recherches et investigations entreprises dans le cadre de cette affaire ont permis l’arrestation des deux autres personnes à bord d’une voiture de location, qui s’apprêtaient à recevoir une partie de la cargaison de drogue saisie.

Tous les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier les ramifications et les liens de cette opération avec les réseaux internationaux de trafic de drogue, conclut le communiqué.