Agadir: Arrestation d’un multirécidiviste pour possession et trafic de drogues et psychotropes (DGSN)

jeudi, 24 janvier, 2019 à 19:46

Rabat – Les éléments de la police judiciaire au commissariat de Tikiouine relevant de la préfecture de police d’Agadir, soutenus par la Brigade nationale de la police judiciaire, ont procédé, jeudi après-midi, à l’arrestation d’un multirécidiviste pour son implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogues, de psychotropes et de boissons alcooliques sans autorisation, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’opération de pointage a révélé que le mis en cause faisait l’objet d’un avis de recherche au niveau national, précise la DGSN dans un communiqué, notant que les perquisitions effectuées à son domicile ont permis la saisie de 184 kg de Chira, 38 kg de cannabis, 150 kg de poudre de tabac, 25 kg de “maâjoune” et 700 litres de l’eau de vie, outre des armes blanches de différentes tailles et 200.000 dhs provenant du trafic de drogue.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la brigade locale de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches et les investigations se poursuivent pour l’arrestation des autres complices présumés dans cette activité criminelle.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de la préfecture de police d’Agadir en coordination avec la brigade nationale de la police judiciaire, afin de lutter contre le trafic de drogue toutes formes confondues.