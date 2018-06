Agadir: Atelier international axé sur ”Les enfants et les jeunes migrants : Vers la mise en oeuvre de solutions durables” les 21 et 22 juin

jeudi, 14 juin, 2018 à 13:23

Rabat- Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration organise, les 21 et 22 juin à Agadir, un atelier thématique international sous le thème ”les enfants et les jeunes migrants : Vers la mise en oeuvre de solutions durables”.