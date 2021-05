Agadir : Célébration du 65-ème anniversaire de la création des FAR

vendredi, 14 mai, 2021 à 13:28

Agadir – Une cérémonie a été organisée, vendredi , au siège de l’Etat-Major des (FAR) de la zone sud à Agadir, à l’occasion du 65-ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR).

Après le salut des couleurs nationales, lecture a été donnée à l’Ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major général des FAR, aux officiers, sous-officiers et militaires de rang.

Cette cérémonie a été présidée par le Général de Corps d’armée, Belkhir El Farouk, Commandant de la Zone Sud.

Dans cet Ordre du jour, Sa Majesté le Roi a affirmé que “la symbolique de cet événement national associé à la construction du Maroc moderne est source de davantage de fierté de Notre valeureuse armée et son histoire faite de gloire et d’héroïsme, et de sentiments de révérence envers ceux qui ont jeté les jalons de ce grandiose édifice, Notre Grand-Père Feu Sa Majesté Le Roi Mohammed V et notre Vénéré père, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu perpétue leur Mémoire et les ait en Sa sainte miséricorde, faisant de cette ancienne institution une école authentique pour l’éducation sincère et fidèle aux valeurs de citoyenneté”.

“Nous avons tenu, conformément à nos traditions séculaires, de faire de cette précieuse occasion, une étape annuelle pour évaluer, tirer les leçons et définir les objectifs et les priorités, afin d’élaborer et de mettre en œuvre les plans et programmes futurs, en se focalisant sur le développement continu des capacités des Forces Armées Royales et en leur octroyant les moyens et les équipements dont elles ont besoin, tout en veillant à la formation et à la mobilisation de leurs membres pour leur permettre de se mettre au diapason de toutes les évolutions et de relever les défis”, a souligné SM le Roi.

La célébration de l’anniversaire de la création des FAR constitue une occasion pour rendre hommage à cette vaillante institution qui a œuvré durant plus de 60 ans à la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, au renforcement de la solidarité nationale et internationale et à la préservation de la paix dans le monde. Il s’agit aussi de mettre en exergue les sacrifices, le dévouement et les actions héroïques consentis par les FAR pour la défense du Royaume et au service de ses intérêts suprêmes.

Depuis leur création à l’aube de l’indépendance (14 mai 1956), les FAR se sont engagées dans des tâches civiques et humanitaires, se vouant au service de leurs concitoyens en temps de crise et aussi des populations du monde, notamment dans des circonstances de guerre et d’instabilité.