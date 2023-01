Agadir célèbre le nouvel an amazigh

jeudi, 12 janvier, 2023 à 16:22

Agadir – La ville d’Agadir s’apprête à célébrer le nouvel an amazigh 2973 avec au menu une programmation culturelle riche et diversifiée.

Le programme de ces festivités comprend notamment des spectacles musicaux et artistiques, ainsi que des expositions consacrées aux œuvres et à l’art plastique amazighes, indique un communiqué de la Commune d’Agadir.

Les activités comprennent également des projections de courts métrages amazighs, ainsi que des tables rondes autour des questions amazighes.

Trois grandes soirées musicales seront également organisées dans la Kasbah d’Agadir Oufella, le quartier “Bensergaou” et le quartier “Tikiwine” avec la participation de plusieurs artistes dont la Raissa Fatima Tabaamrant, Abdelaziz Ahouzar, El Batoul El Merouani, Said Outajjt et Ahwash Tafraout.

Selon les organisateurs, la célébration du nouvel an amazigh revêt une grande importance en ce sens qu’elle vise à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel amazigh.

Elle coïncide avec le 13 janvier de chaque année et symbolise le premier jour du calendrier agraire.