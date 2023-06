Agadir : cérémonie en l’honneur des représentants des pays participants à l’exercice “African Lion 2023”

jeudi, 15 juin, 2023 à 21:21

Agadir – Une cérémonie a été organisée jeudi, au siège de l’Etat-major de la Zone Sud à Agadir, en l’honneur des représentants des pays participants à l’exercice “African Lion 2023” qui se tient conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR).

S’exprimant à cette occasion, le Général de Division, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud , Mohammed Berrid a souligné que l’exercice “Africain Lion “constitue un rendez-vous annuel pour le renforcement de la coopération militaire en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité sur les plans régional et international.

Il s’agit aussi d’une “opportunité pour renforcer les capacités de nos forces à même de relever les défis et accompagner les changements géostratégiques et géopolitiques qui nécessitent l’unification des efforts de tous”, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, il a souligné que l’attachement du Royaume du Maroc aux principes de la paix, de la sécurité et de la coexistence a été toujours au centre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR.

Pour sa part, le Général d’Armée Michael Langley, Commandant du Commandement Américain pour l’Afrique “AFRICOM”, a indiqué que ” depuis près de 250 ans, le Maroc est resté un allié de confiance pour les États-Unis”, notant que cet exercice est une démonstration de cette amitié historique entre les deux pays.

Et d’ajouter que “African Lion est plus qu’un simple exercice militaire “, assurant qu’il représente un exemple de l’action des États africains travaillant en faveur du renforcement de la sécurité.

“Cet exercice rassemble des alliés et des partenaires pour construire des ponts entre les pays et les continents “, a-t-il souligné.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du Gouverneur de l’Etat américain l’Utah, Spencer Cox, du général de division Michael J. Turley de la Garde nationale de l’Etat américain de l’Utah et du brigadier général Brian T. Cashman, Commandant général adjoint, Force opérationnelle en Europe du Sud, Afrique, Armée des États-Unis.

“African Lion” est un exercice interarmées combiné organisé chaque année par les FAR et les Forces Armées américaines.

Cet exercice qui se poursuivra jusqu’au 16 juin, dans sept régions du Maroc, à savoir Agadir, Tan-Tan, Mehbes, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit, se veut un rendez-vous annuel qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et également à renforcer l’échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région.