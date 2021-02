Agadir: cinq interpellations pour liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue (DGSN)

vendredi, 12 février, 2021 à 14:46

Rabat – Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont procédé, vendredi, en coordination avec le service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir, à l’interpellation de cinq individus pour liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes.

Cette opération a été menée sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La même source indique que deux des suspects ont été interpellés à leur arrivée à une aire de repos sur l’autoroute de la région Sidi Bouathmane, en flagrant délit de livraison d’une cargaison de drogues aux usagers d’une voiture, à bord de laquelle se trouvaient trois individus présumés liés à ces actes criminels.

Les opérations de fouille effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir huit paquets de chira d’environ 189 kilogrammes, ainsi que de trois voitures, soupçonnées d’être utilisées dans le transport et le trafic des drogues saisies.

Les prévenus, âgés entre 29 et 34 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce pour déterminer les ramifications éventuelles de cette activité criminelle et l’ensemble des actes criminels reprochés aux mis en cause, conclut la DGSN.