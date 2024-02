Agadir: Colloque international sur la langue arabe en Afrique subsaharienne

dimanche, 25 février, 2024 à 16:16

Agadir – Les travaux d’un colloque international sur le thème “Les Arabophones en Afrique subsaharienne, entre revendications identitaires et questions d’actualité” se sont ouverts, samedi à Agadir.

Organisée à l’initiative de l’Université Ibn Zohr, de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir, et du Laboratoire de recherche “Le Maroc en Afrique : Histoire, mémoire et environnement international”, cette rencontre célèbre trois jours durant, la culture arabo-islamique en Afrique subsaharienne, et examine des questions de la langue et de la culture arabes dans cette région.

Initié dans le cadre de l’ouverture de la Faculté et de l’université sur leur environnement régional et international, ce colloque se propose de contribuer au renforcement de la coopération Sud-Sud en tant que choix judicieux pour le développement des pays de la région.

Il connait la participation de 20 pays, notamment de l’Afrique subsaharienne, ainsi que des chercheurs de pays arabes, d’universités nationales, et d’établissement universitaires et de centres de recherche africains et internationaux.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur du colloque, Mohamed Bouzenkat a souligné que cette rencontre intervient dans le cadre de la dynamique politique, économique et culturelle lancée par SM le Roi Mohammed VI visant le renforcement des relations entre le Maroc et les pays de l’Afrique subsaharienne.

Et d’ajouter que ce conclave qui met l’accent sur la question des Arabophones en Afrique subsaharienne, ambitionne de renforcer davantage la coopération académique et scientifique à travers la promotion des études africaines.

Pour sa part, le secrétaire général des universités et de instituts privés en Afrique, Mohamed Nadif Youssef a mis en avant l’importance scientifique de ce colloque, notant que l’organisation de ce genre de rencontres refête le rôle pionnier que joue le Maroc au service du renforcement de la coopération Sud-Sud.

Selon les organisateurs, cette rencontre se veut une initiative pour accompagner le partenariat maroco-africain dans ses dimensions économiques et sociales, via un effort scientifique et académique qui contribue à poser les bases d’études africaines et de consolider les connaissances à même de favoriser une compréhension plus profonde de l’Afrique et de ses sociétés.

Le colloque aspire à jeter les jalons d’un partenariat scientifique efficace et utile entre l’Université Ibn Zohr, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir et les établissements universitaires et académiques représentées à cette rencontre.

Il se propose, de même, de discuter de l’opportunité de créer un espace de réflexion entre intellectuels et chercheurs d’Afrique subsaharienne dans la perspective de renforcer le partenariat entre les institutions scientifiques au service des chercheurs et académiciens africains et d’élargir l’offre scientifiques au profit des étudiants.