Agadir : le Conseil de la région Souss-Massa approuve une série de projets de développement

mardi, 2 juillet, 2024 à 19:27

Agadir – Le Conseil de la région Souss-Massa, réuni lundi à Agadir en session ordinaire, a approuvé une série de projets de développement.

Lors de cette session présidée par le président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli, il a été procédé à l’approbation de plusieurs projets de conventions portant sur l’approvisionnement en eau potable de certaines Douars à Souss-Massa.

Il a été procédé également à l’adoption de conventions de partenariat relatives au programme de développement intégré de la ville de Taroudant, la réhabilitation urbaine de la collectivité territoriale de Biougra 2024-2027, l’aménagement et la réhabilitation du centre et des douars de la commune Afla Igir, (province Tiznit) et la réhabilitation des communes Argana , Afrija, et Ait Igass relevant de la province de Taroudant.

Au cours de cette session qui s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi , les membres du Conseil ont approuvé d’autres conventions portant sur la qualification urbaine de plusieurs communes relevant de la province de Taroudant, ainsi que des accords relatifs au développement des secteurs de l’aquaculture et de la pèche maritime au niveau de la région Souss-Massa.

Il a été procédé également à l’approbation d’autres points figurant à l’ordre du jour de cette session couvrant les domaines des infrastructures et des équipements, ainsi que le sport, la culture, le tourisme, l’éducation, l’environnement, la protection contre les inondations, l’industrie et les entreprises, outre l’économie sociale, solidaire et coopérative.

Par ailleurs, le Conseil de la région Souss-Massa a approuvé plusieurs points relatifs au budget, aux affaires financières et à la programmation .