Agadir : Destruction par incinération de stupéfiants et de psychotropes

samedi, 4 juillet, 2020 à 10:43

Imi Mqourn (Chtouka Ait-Baha) – Une commission mixte a supervisé, jeudi soir, la destruction par incinération de stupéfiants.

Ces stupéfiants sont composés de 652.5 gr de cocaïne, de 1076 comprimés psychotropes et de 4200 Kg de kif et tabac, apprend-on d’un communiqué de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects.

L’opération a été réalisée par l’ordonnancement à Agadir-ville au niveau de l’usine de la cimenterie d’Imi Mqourn, sous la supervision du représentant du parquet près le tribunal de première instance d’Agadir et en présence des autorités locales, de la sûreté nationale et de la protection civile.