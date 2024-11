Agadir: Grande manifestation éducative à l’occasion du 49è anniversaire de la Marche Verte

jeudi, 7 novembre, 2024 à 11:04

Agadir -Une grande manifestation éducative et de divertissement a été organisée, mercredi soir à la Place Al Amal à Agadir, au profit des enfants et ce, à l’occasion des festivités marquant la célébration du 49ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Cette initiative citoyenne vise à renforcer les principes de l’esprit national et l’amour de la patrie chez les générations futures, et à faire de la mémoire de la Marche Verte une occasion nationale précieuse pour célébrer l’identité nationale.

Cette manifestation vise également à relier le passé au présent, et à se remémorer les événements glorieux qui ont marqué cette épopée historique symbole de patriotisme et de grands sacrifices consentis pour que le Maroc puisse parachever son intégrité territoriale, sous le règne de Feu SM Hassan II et à réaffirmer la poursuite de la défense de l’unité nationale et de la promotion du développement et du progrès, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Lors de cet événement, les enfants qui ont afflué de tous les coins de la ville d’Agadir, ont donné corps à des fresques et des chorégraphies illustrant les valeurs de patriotisme, du civisme et de solidarité, tout en arborant fièrement et dans liesse générale, les couleurs nationales et les portraits du Souverain.

Dans une déclaration à la MAP, Said Pipo, l’animateur de cet événement qui s’est voulu un cocktail artistique national alliant divertissement, musique et chants, a souligné que cette grande fête nationale éducative a accueilli des enfants et jeunes, ainsi que des éducateurs, des parents et des tuteurs des établissements scolaires publics et privés, des associations et des organisations éducatives et communautaires.

Cette action éducative vise à consolider les principes de patriotisme, à inculquer aux enfants l’amour de la patrie, et à les rapprocher davantage de la première cause nationale, a-t-il ajouté, notant que cette initiative organisée dans le cadre de la caravane de la citoyenneté a été couronnée d’un succès consécutif dans les villes de Mohammedia, Casablanca, Tanger et Marrakech.

Cette manifestation qui s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, est organisée avec le soutien du ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication et du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement préscolaire et des sports, en partenariat avec l’association Al Marah pour la culture et l’art, la région de Souss-Massa et la société Eventlive.