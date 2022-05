Agadir Ida-Outanane: La plateforme des jeunes de l’INDH, un outil d’inclusion économique et sociale

mardi, 24 mai, 2022 à 12:40

Agadir – La Plateforme des jeunes “Dar Momkine ” dans la préfecture d’Agadir Ida-Outanane constitue un espace ouvert pour recevoir, orienter et accompagner les porteurs de projets.

Ce projet vise à contribuer à l’amélioration de la situation économique et sociale des populations défavorisées, notamment les jeunes de 18 à 45 ans par l’accompagnement à l’emploi, à l’entrepreneuriat ainsi qu’à l’appui aux projets s’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire.

La plateforme offre des espaces d’accueil, d’écoute et d’orientation, d’accompagnement à l’entrepreneuriat et à l’emploi, ainsi que des espaces dédiés au renforcement des compétences.

Cette plateforme a été créée par l’INDH pour soutenir et aider les jeunes d’Agadir Ida-Outanane et ceux qui portent des idées de projets pionniers et les chômeurs, en plus des entreprises dont la période d’implantation n’excède pas 12 mois.

Les domaines d’intervention de cet établissement comprennent trois axes principaux liés au soutien à l’entrepreneuriat des jeunes, à l’employabilité de cette catégorie et à l’encouragement l’économie sociale et solidaire.

Cette structure propose des sessions de formation technique et un accompagnement afin d’insérer les catégories vulnérables dans le tissu économique, notamment celles qui n’ont pas pu bénéficier d’un niveau d’éducation suffisant pour les qualifier à s’intégrer facilement dans le marché du travail.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, Younes Akharzi, responsable de la plateforme, a indiqué que cette structure s’assigne pour objectifs d’accueillir, d’écouter, d’orienter et d’accompagner les jeunes de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane .

M.Akharzi, a passé en revue les différents services proposés par la plateforme, y compris le soutien à l’employabilité, l’appui à l’entrepreneuriat et le renforcement des capacités des jeunes dans le domaine artistique.