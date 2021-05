Agadir: un inspecteur de police contraint d’utiliser son arme pour interpeller trois individus (DGSN)

dimanche, 23 mai, 2021 à 18:18

Rabat – Un inspecteur de police exerçant dans le district de sûreté du port d’Agadir a été contraint, dimanche matin, de faire usage de son arme de service à titre préventif, pour interpeller trois individus âgés de 24 à 26 ans, pris en flagrant délit de vols aggravés et ayant sérieusement menacé la sécurité des éléments de la police à l’arme blanche.

Des éléments de la police étaient intervenus pour arrêter les suspects après avoir reçu un avis selon lequel trois individus ont commis des vols sous la menace d’arme blanche à proximité du port maritime de la ville d’Agadir, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les mis en cause ont opposé une violente résistance et tenté d’agresser les éléments de la police, ce qui a contraint un inspecteur à faire usage de son arme de service et à tirer une balle de sommation qui a permis de neutraliser le danger que font peser les suspects, a ajouté la même source, précisant que l’un d’entre eux a été interpellé sur place, avant que les autres ne soient arrêtés plus tard dans le quartier “Anza” en possession d’armes blanches.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, selon le communiqué.